POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.02.2023

++Diebstahl aus Pkw in vier Fällen++Verkehrsunfall++

Moormerland - Diebstahl aus Pkw in vier Fällen

Am 19.02.2023 kam es in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 11:00 Uhr zu Diebstählen aus Pkw. Drei Pkw wurden im Bereich der Buchenstraße angegangen und ein Pkw befand sich an der Westerwieke. In drei Fällen schlugen die Täter die Seitenscheiben der Fahrzeuge ein und durchsuchten diese. Ob Diebesgut dabei erlangt wurde, wird derzeit noch überprüft. Das vierte Fahrzeug, welches ebenfalls an der Buchenstraße abgestellt war, wies keine Schäden auf, war aber von den Tatverdächtigen ebenfalls nach verwertbarem Gut durchsucht worden. Auch hier wird das mögliche Gut noch ermittelt. Die Polizei hat die Straftaten aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Moormerland oder Leer zu benachrichtigen.

Westoverledingen - Verkehrsunfall

Am 19.02.2023 kam es gegen 12:15 Uhr auf der Lindenstraße in Höhe der Kreuzung zur Russenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Fahrzeugführer aus Papenburg befuhr die Lindenstraße in Fahrtrichtung Papenburger Straße und übersah an der genannten Kreuzung einen 34-jährigen Fahrzeugführer aus Westoverledingen, welcher von rechts kommend die Russenstraße befuhr. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, wobei der 37-jährige zudem noch gegen einen weiteren Pkw geschleudert wurde, welcher sich auf der Lindenstraße in Gegenrichtung befand und von einer 38-jährigen Frau aus Westoverledingen geführt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall keiner Beteiligten verletzt. Das Fahrzeug des Mannes aus Papenburg war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

