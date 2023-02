Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer

Emden für Samstag, 18.02.2023

PI Leer / Emden (ots)

++ Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis ++ Beleidigung Polizeibeamte ++ Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++

Moormerland - Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am 17.02.2023, gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 26-jähriger aus Leer mit einem Pkw die Königsberger Straße in Moormerland. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Es wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Beleidigung

Am Freitagnachmittag wurden die eingesetzten Beamten in der Augustenstraße, im Rahmen einer Sachverhaltsaufnahme, von einem 18-jährigen beleidigt. Gegen den jungen Mann aus Leer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung

Am 17.02.2023, 20:55 Uhr, befuhr eine 46-Jährige die Jahnstraße (Einbahnstraße),entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich der Friesenstraße kollidierte sie mit dem Pkw einer 45-Jährigen aus Leer. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Beteiligten blieben unverletzt. Bei der Unfallfahrerin wurde bei der Sachverhaltsaufnahme eine alkoholische Beeinflussung in Höhe von 2,16 Promille festgestellt.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Ein 25-jähriger Mann aus Leer befuhr mit seinem Pkw am 17.02.2023, gegen 22:00 Uhr, die Heisfelder Straße. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell