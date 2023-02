Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 15.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

Holtland - Gefährliche Körperverletzung nach Ladendiebstahl Nachdem er bei einem Diebstahl von drei Flaschen Alkohol im Wert von gut 90 Euro in einem Supermarkt in Holtland ertappt wurde, setzte ein 48-jähriger Mann aus dem Kreis Leer Gewalt gegen den Ladeninhaber ein. Der 52-jährige Geschäftsführer hatte den Mann am Dienstag gegen 13:12 Uhr beobachtet und ihn dann auf sein Fehlverhalten angesprochen. Der 48-jährige Tatverdächtige schlug mit seinem Rucksack zu, in welchem sich ein fester Gegenstand befand und traf den Inhaber am Kopf. Dieser trug durch den Schlag eine Kopfplatzwunde davon. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Fahrrad, konnte aber aufgrund der guten Beschreibung durch das Opfer von Einsatzkräften der Verfügungseinheit der Polizei Leer/Emden zeitnah im Rahmen einer Nahbereichsfahndung gestellt werden. Bei anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 48-Jährige bereits kurz zuvor einen anderen Diebstahl begangen hatte, in dem er sich in ein Wohnhaus an der Schulstraße begab und dort Wertsachen im fünfstelligen Bereich entwendete. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass der Tatverdächtige das mitgeführte hochwertige Fahrrad ebenfalls entwendet hatte. Er wurde im Anschluss dem Polizeidienstgebäude für Folgemaßnahmen zugeführt und muss sich nun in einem Strafverfahren bezüglich alle ihm zur Last gelegten Taten verantworten.

Weener - Schwerer Diebstahl aus Lagerhalle In der Zeit vom 12.02.2023, 12:00 Uhr bis zum 13.02.2023, 17:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Lagerhalle im Bereich Alt Möhlenwarf und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Weener zu informieren.

Landkreis Leer - Betrug beim Autoverkauf abgewendet Die Masche ist geneigten privaten Autoverkäufern schon häufiger begegnet. Man inseriert sein Auto zu Verkauf und es meldet sich ein Interessent, der den Wagen kaufen, aber durch einen Spediteur abholen lassen will. Weiterhin gibt der angebliche Interessent an, dass er den Kaufpreis gerne umgehend überweisen möchte. Zur Unterstützung erhält der Verkäufer, bzw. die Verkäuferin eine (natürlich gefälschte) E-Mail, die vorgibt, von der Hausbank des angeblichen Kaufinteressenten zu stammen. In der Mail wird dann angegeben, dass der vereinbarte Kaufbetrag zur Abrufung bereitsteht. Dann wird jedoch der Verkäufer/die Verkäuferin darum gebeten, die Speditionskosten zu verauslagen, mit dem Zusatz, dass die Kosten natürlich mit dem Kaufpreis erstattet werden. So eine Betrugsanbahnung erlebte eine Frau aus der Gemeinde Uplengen, die aber gleich bei der Übermittlung der spanischen Kontoverbindung für die Vorauslage den geplanten Betrug erkannte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass diese Betrugsart bei Kleinanzeigenverkäufen von verschiedenen Waren häufig vorkommt. Personen, die Waren verkaufen wollen, dürfen niemals eine Vorauszahlung für angebliche Speditionskosten vornehmen. Am besten werden Gegenstände, wie Fahrzeuge oder andere sperrige Güter, persönlich und unter Abschluss eines vollständigen Kaufvertrages, sowie direkter Bezahlung verkauft. Weiterhin wird empfohlen, sich immer an die Hinweise zu sicheren Verkaufen und Kaufen zu halten, die vom jeweiligen Kleinanzeigenanbieter zur Verfügung gestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell