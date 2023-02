Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 16.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfälle (3)++

Brinkum - Unfall beim Abbiegen

Am 15.02.2023 kam es um kurz nach sieben auf der Leeraner Straße in Höhe der Auffahrt zur A 28 zu einem Unfall beim Abbiegen. Eine 26-jährige Frau aus Nortmoor befuhr die genannte Straße in Fahrtrichtung Hesel und hatte die Absicht, nach links auf die BAB 28 einzubiegen. Dabei übersah sie aus derzeit noch unbekannten Gründen einen 18-jährigen Pkw-Fahrer aus Hesel, welcher aus der Gegenrichtung kam und kollidierte im Einmündungsbereich mit diesem. Beide beteiligte wurden verletzt und durch Rettungskräfte vorsorglich in Leeraner Krankenhäuser eingeliefert. Die genutzten Fahrzeuge wurde erheblich beschädigt und mittels Fachunternehmen geborgen. Nach weiteren notwendigen Reinigungsarbeiten konnte die Unfallstelle gegen 08:45 Uhr wieder freigegeben werden.

Westoverledingen - Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer Am 15.02.2023 kam es gegen 15:10 Uhr an der Einmündung Mühlenstraße zur Papenburger Straße zu einem Unfall, bei welchem eine 71-jährige Pkw-Fahrerin einen Radfahrer übersah. Die Frau hatte die Absicht, von der Mühlenstraße aus nach rechts auf die Papenburger Straße einbiegen und stieß mit einem von rechts kommenden 43-jöhrigen Radfahrer zusammen, welcher den dort befindlichen und für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg benutzte. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Weener/ BAB 31 - Unfall beim Ausscheren

Am 15.02.2023 befuhr eine 68-jährige Frau aus dem Landkreis Aurich die BAB 31 in Fahrtrichtung Emden. In Höhe der Abschlussstelle Weener wollte die Frau einem auffahrenden Lkw die Einfädelung ermöglichen und wechselte aus diesem Grund auf den Überholfahrstreifen. Dabei übersah sie einen bereits dort fahrenden 28-jährigen Emsländer, welcher aufgrund des Spurwechsels ausweichen musste und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Die beiden Unfallbeteiligten blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Am Fahrzeug des Emsländers entstand Sachschaden.

