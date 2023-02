Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 17.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl aus Praxis++Diebstahl von Fahrzeugteilen++Diebstahl aus Pkw++ Fahren ohne Führerschein (2)++

Emden - Diebstahl aus Praxis

In der Zeit vom 15.02.2023, 18:00 Uhr bis zum 16.02.2023, 08:00 Uhr verschafften sich derzeit unbekannte Täter über ein Fenster Zutritt zu einer Praxis an der Wolthuser Straße. Nach dem Betreten durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine noch unbestimmte Menge verschiedener Arzneimittel. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Die Ermittlungen zur Sache dauern an.

Weener - Diebstahl von Fahrzeugteilen

In der Zeit vom 14.02.2023, 20:00 Uhr bis zum 16.02.2023, 10:00 Uhr kam es auf einem Betriebsgelände an der Industriestraße zu dem Diebstahl von zwei Katalysatoren, welche von zwei Zugmaschinen abmontiert wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Weener zu kontaktieren.

Leer - Diebstahl aus Pkw

In der Zeit vom 16.02.2023, 22:00 Uhr bis zum 17.02.2023, 00:00 Uhr kam es auf einem rückwärtigen Parkplatz der Mühlenstraße, welcher von der Straße Vaderkeborg erreichbar ist, zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Unbekannte Täter beschädigten eine Seitenscheibe des betroffenen Pkw und entwendeten aus dem Handschuhfach eine Geldbörse mit persönlichen Papieren und EC-Karte. Anschließend kam es zu einer Folgetat, da die unbekannten Täter die EC-Karte für eine Geldverfügung einsetzten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass in einem Fahrzeug keine Wertsachen gelagert werden sollten.

Emden/Moormerland - Fahren ohne Führerschein

Am 16.02.2023 stellten Einsatzkräfte der Emder Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 07:00 Uhr fest, dass die 22-jährige Fahrerin eines Pkw BMW aus Emden auf der Petkumer Straße unterwegs war, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Da die Frau nicht Halterin des geführten Fahrzeuges war, wird zu diesem Fall geprüft, ob der verantwortliche Fahrzeughalter diese Nutzung zugelassen hat.

Zur Feststellung eines weiteren Vorfalles bezüglich des Fahrens ohne den erforderlichen Führerschein kam es am 16.02.2023 gegen 16:00 Uhr im Bereich der Königstraße und "Am Kirchweg" in Moormerland. Bei der Kontrolle eines 26-jährigen Mannes aus Moormerland stellten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei fest, dass er einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Auch hier war der junge Mann nicht Fahrzeughalter und es muss geprüft werden, ob der Fahrzeughalter die Fahrt wissentlich zugelassen hat.

