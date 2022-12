Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Achern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, mit einem Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro, kam es am Montagnachmittag auf der K5309, in Richtung der Großweierer Straße. Beide Unfallbeteiligten befuhren ihre jeweilige Fahrbahn nicht möglichst weit rechts, sodass es im Bereich des Mittelstreifens der Straße zur Kollision kam. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand.

/ lg

