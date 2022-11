POL-EL: Haselünne - Einbruch in Landhaus

Werpeloh (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es um 12 Uhr in Werpeloh zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines VW Polo befuhr die "Haupstraße" in Werpeloh in Richtung Börger. In entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr ein bislang unbekannter, schwarzer LKW die Fahrbahn. In Höhe der dortigen "Sandgrube" fiel ein Gesteinsbrocken von der Lademulde des LKW und prallte gegen die Frontschürze des VW Polo. Der bislang ...

mehr