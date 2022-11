Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werpeloh - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Werpeloh (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es um 12 Uhr in Werpeloh zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines VW Polo befuhr die "Haupstraße" in Werpeloh in Richtung Börger. In entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr ein bislang unbekannter, schwarzer LKW die Fahrbahn. In Höhe der dortigen "Sandgrube" fiel ein Gesteinsbrocken von der Lademulde des LKW und prallte gegen die Frontschürze des VW Polo. Der bislang unbekannte Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

