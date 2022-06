Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Motorroller entwendet

In der Nacht auf Donnerstag stahlen Unbekannte einen Roller aus einer Garage in Allmendingen.

Ulm (ots)

Am Mittwoch gegen 22 Uhr stellte ein Mann seinen Motorroller in seiner Garage in der Ehinger Straße ab. Als er am nächsten Morgen zur Arbeit fuhr, war der Roller gestohlen. Bereits gegen 6 Uhr sah ein aufmerksamer Zugführer, dass in einem Graben an den Gleisen zwischen Allmendingen und Schelklingen ein Roller liegt. Die Polizei ermittelte als Eigentümer den Mann aus der Ehinger Straße, der sein Gefährt abholte. Die Polizisten haben Spuren gesichert und suchen nun nach dem Dieb.

Hinweis:

Die Polizei empfiehlt, kleinere Fahrzeuge am Rahmen mit einem Schloss an einem fest verankerten Gegenstand anzuschließen. Dies auch dann, wenn Sie nur kurz abwesend sind. Den besten Diebstahl-Schutz bieten dabei stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Achten Sie beim Kauf auf Qualität: Wählen Sie ein zertifiziertes Schloss mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Weitere Tipps erhalten sie im Internet unter www.polizeiberatung.de

++++1223185

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell