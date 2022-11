Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am 25.11.22 kam es gegen 15 Uhr auf der "Oldenburger Straße" in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Als ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen SUV einen Traktor überholte, der von Neulehe kommend in Richtung Aschendorf fuhr, musste der Fahrer eines entgegenkommenden Opels nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem SUV zu vermeiden. Hierdurch kam der Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitenraum. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Der Fahrer des SUV entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen SUV geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

