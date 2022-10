Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei Hannover führt "Gelbe-Karte-Aktion" für Radfahrende durch

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Am Montag, 24.10.2022, haben die Fahrradstaffel der Polizeiinspektion Besondere Dienste und das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hannover die Aktion "Gelbe Karte" am Bischhofsholer Damm / Am Südbahnhof durchgeführt. Ziel der Aktion war es, Radfahrenden die Verhaltensweise am neu angebrachten Verkehrsschild mit einem Grünpfeil für den Radverkehr verständlich zu machen. Im Rahmen der zweistündigen Aktion wurden insgesamt fast 50 aufklärende Gespräche geführt.

In erster Linie ging es darum, die Radfahrenden zu sensibilisieren. Das Verkehrsschild, welches einen grünen Rechtsabbiegerpfeil sowie die Aufschrift "nur" und ein Fahrradsymbol zeigt, wurde im Juni an mehreren Stellen in der hannoverschen Südstadt angebracht. "Die rechtliche Regelung speziell für den Radverkehr war erst mit der letzten Novelle der StVO normiert worden. Aus diesem Grund ist oftmals noch nicht hinreichend bekannt, dass an einer Ampel mit einem Grünpfeil zwingend anhalten werden muss und erst dann nach rechts trotz Rotlichts gefahren werden darf", so Andreas Diekmann, Koordinator der Fahrradstaffel. An der entsprechenden Stelle ist zur besseren Erkennbarkeit zusätzlich eine Haltelinie sowie ein Geradeaus - und ein Rechtsabbiegerpfeil auf dem Boden markiert. Am Montagmorgen stellten die Einsatzkräfte bei Kontrollen in der Südstadt insgesamt 47 Verstöße gegen den §37 StVO durch Rechtsabbiegen ohne vorheriges Halten an der Rotlicht zeigenden Ampel fest. Da es sich um eine schwerpunktmäßig präventive Kontrolle handelte, wurden die Verstöße noch nicht geahndet. Im Rahmen der Aktion musste jedoch einmal die "Rote Karte" gezeigt werden. Die Beamten kontrollierten ein manipuliertes Pedelec und beschlagnahmten dieses. Gegen den 70-jährigen Fahrer wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Insgesamt waren die kontrollierten Radfahrenden während der Gespräche einsichtig und begrüßten die Verkehrskontrollen. Die Fahrradstaffel wird nach dieser Aufklärungsaktion entsprechendes Fehlverhalten weiterhin zielgerichtet kontrollieren und bei einer weiteren Kontrolle in dieser Woche auch ahnden. /aw, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell