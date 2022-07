Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Baustelle

Emsdetten (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (21.07.2022), 14.30 Uhr und Freitag (22.07.2022), 07.30 Uhr sind Unbekannte in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Die Baustelle befindet sich an der Blumenstraße. Einer der Räume im Erdgeschoss wird als Teilelager genutzt und ist mit einer Baustellentür gesichert. Die Täter öffneten diese Tür gewaltsam und entwendeten Kupferrohre und Installationsbedarfe wie Übergänge, Fittinge und Reduzierstücke. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Emsdetten unter der Telefonnummer 02572/9306-4415 entgegen.

