POL-RBK: Bergisch Gladbach - Verursacher flüchtet nach Unfall mit 16-jährigem E-Scooter-Fahrer

Bergisch Gladbach (ots) - Am Mittwoch (14.12.) nutzten unbekannte Täter die circa fünfstündige Abwesenheit der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kempershäuschen aus, um in deren Erdgeschosswohnung einzubrechen. Die Geschädigten gaben an, die Wohnung am Nachmittag gegen 15:10 Uhr verlassen zu haben. Als sie abends gegen 20:30 Uhr wiederkehrten, stellten sie ...

