Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (14.12.) nutzten unbekannte Täter die circa fünfstündige Abwesenheit der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kempershäuschen aus, um in deren Erdgeschosswohnung einzubrechen. Die Geschädigten gaben an, die Wohnung am Nachmittag gegen 15:10 Uhr verlassen zu haben. Als sie abends gegen 20:30 Uhr wiederkehrten, stellten sie fest, dass mehrere Zimmer durchwühlt waren. Außerdem fehlte ein niedriger Bargeldbetrag.

Am Küchenfenster konnten Beschädigungen am Schließmechanismus festgestellt werden. Vermutlich nutzten die Täter dieses Fenster, um ins Innere des Objektes zu gelangen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und verständigte den Zentralen Erkennungsdienst zwecks Spurensicherung.

Das Kriminalkommissariat 2 bittet nun um Mithilfe und sucht nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell