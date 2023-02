Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer

Emden für den 19.02.2023

PI Leer /Emden (ots)

++ Sachbeschädigung ++ Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Fahren unter alkoholischer Beeinflussung und erforderliche Fahrerlaubnis ++

Jemgum - Sachbeschädigung -Zeugen gesucht-

In dem Zeitraum vom 17.02.2023 bis zum 18.02.2023 wurde durch unbekannte Person ein Verkehrszeichen in Jemgum an der Oberfletmer Straße beschädigt. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer- Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am 18.02.2023, 12:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei einen 36-Jährigen, der die Bundesautobahn 28 befuhr. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann aus Aurich nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt.

Leer- Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am 19.02.2023, gegen 05:25 Uhr, stellten Beamte bei einem Fahrzeugführer aus Leer, im Rahmen einer Verkehrskontrolle, in der Augustenstraße, eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Bei dem 27-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Leer - Fahren unter alkoholischer Beeinflussung und ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen nahmen Beamte bei einem Mann aus Heede Atemalkoholgeruch wahr. Die Überprüfung ergab eine alkoholische Beeinflussung in Höhe von 1,31 Promille. Des Weiteren verfügt der 24-jährige Fahrzeugführer nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell