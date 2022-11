Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Starke Rauchentwicklung

Sinzheim (ots)

Ein mit Asche gefüllter Plastikbehälter ist am Donnerstagmittag im Heizungsraum eines Anwesens in der Kartunger Straße aus noch unklarer Ursache in Brand geraten und hat hierbei einen weiteren Korb aus Plastik zum Schmelzen gebracht. Durch die Brandentwicklung und Hitze wurden sowohl Elektroleitungen an der Decke des Raumes sowie Wasserleitungen beschädigt. Die Rauchentwicklung des sich kurz nach 12 Uhr entfachten Feuers war so stark, dass sich der Qualm über das komplette zweistöckige Gebäude ausbreitete. Alle Bewohner konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde nach bisherigen Feststellungen niemand. Einsatzkräfte der Feuerwehren Sinzheim und Baden-Baden waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und knapp zwei Dutzend Wehrleuten vor Ort. Sicherheitshalber wurden auch Rettungsfahrzeuge und ein Rettungshubschrauber alarmiert, die aber nicht zum Einsatz kamen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

