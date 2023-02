Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstähle von Geldbörsen (2)++Diebstahl von Bargeld und Gutscheinkarten++ Job-Scamming++

Weener/Ostrhauderfehn - Diebstahl von Geldbörsen

Am 22.02.2023 kam es in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter an der Straße "Neue Feldstraße" zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus der Jackentasche einer 70-jährigen Frau aus Weener. Gegen 15:30 Uhr meldete sich die Geschädigte erneut bei der Polizei in Weener und berichtete, dass ihre Geldbörse in der Nähe eines anderen Supermarktes aufgefunden wurde und dass das Bargeld, in Höhe eines unteren dreistelligen Betrages, entwendet worden war. Zu einem weiteren Diebstahl einer Geldbörse kam es am 22.02.2023 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in Ostrhauderfehn. Dort entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer 62-jährigen Frau, nachdem diese zuvor die Frau durch eine Anfrage um eine Hilfeleistung abgelenkt hatten. Kurz danach stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse fest, welche sich zuvor in ihrer Handtasche befunden hatte. In diesem Fall kam es unmittelbar nach dem Diebstahl zu einer Verwertungstat, da mit der im Portemonnaie befindlichen EC-Karte Geld verfügt wurde. Die Ermittlungen zur Sache dauern an.

Leer - Diebstahl von Bargeld und Gutscheinkarten Am 22.02.2023 wurde gegen 19:30 Uhr der hiesigen Dienststelle mitgeteilt, dass es in einem Sonnenstudio am Ostersteg zu einem Diebstahl gekommen sei. Die dortige Mitarbeiterin berichtete, dass sich in den Räumlichkeiten eine männliche Person aufgehalten habe, die vorgab auf jemanden zu warten. Als die Mitarbeiterin sich kurz entfernte, habe die Person in die Kasse gegriffen und dabei 500 Euro Bargeld entwendet. Zudem stahl der Mann 24 Gutscheinkarten im Wert von je 60 Euro. Nach der Mitteilung begaben sich Einsatzkräfte der Polizei direkt in die Nahbereichsfahndung, konnten die beschriebene Person jedoch nicht mehr antreffen. Der Mann soll ca. 175 groß und ca. 40 Jahre alt sein. Weiterhin trug der Mann, der als dunkelhaarig mit getöntem Teint beschrieben wurde, einen grauen Pullover und führte einen khakifarbenen Rucksack mit sich. Auffällig war, dass der Mann auch noch eine Art Küchenpapierrolle mitführte. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, die Dienststelle zu kontaktieren.

Polizeiinspektion Leer/Emden - Job Scamming Über Betrügereien, die sich online zutragen, berichtet die Polizei immer wieder. Auch wurde bereits häufig bezüglich betrügerischer Jobangebote gewarnt, die sich in verschiedenen Stellenanzeigern oder auch im Kleinanzeigenmarkt tummeln. Nun ist derzeit eine neue Form des Betruges bei der Jobsuche auf dem Vormarsch, das sogenannte Job-Scamming. Wie bei bekannten Love-Scamming werden hier aber nicht die Identitäten von Personen missbräuchlich genutzt oder verfälscht, sondern es werden die Internetauftritte von bekannten und seriösen Unternehmen gefälscht und zu Betrugszwecken missbraucht. Über diese gefälschten Seiten, die aussehen, als gehörten sie zu real existierenden Betrieben, werden Jobs per online-Stellenanzeige angeboten. Jobsuche online ist heutzutage nicht ungewöhnlich. Das Auswahlverfahren läuft auch online. Auch das ist in der heutigen technischen Zeit nicht zwingend ein Grund sofort misstrauisch zu werden. Allerdings ist ab hier schon Vorsicht geboten, denn der angebliche Arbeitgeber verlangt bereits vor dem elektronischen Verfahren Fotos und komplette persönliche Daten, um ein angebliches Video-Ident-Verfahren durchzuführen. Haken: Das braucht der Betrüger nicht, um den Bewerber oder die Bewerberin persönlich kennenzulernen. Das nutzt der Betrüger um in diesem Ident-Verfahren umgehend mit den persönlichen Daten des Bewerbers oder der Bewerberin ein Online-Konto zu eröffnen. Da die Täter nun alles haben, was sie zur Kontoführung benötigen, ist die namentlich kontoführende Person außen vor und kann auf das Konto auch nicht mehr zugreifen oder die Aktion rückgängig machen. Wenn die Bewerber hier noch nicht stutzig geworden sind, dann werden es vielleicht die folgenden Handlungen tun: Sie werden gebeten Geld entgegenzunehmen und auf das Online-Konto weiterzuleiten. Oder man fordert die Geschädigten auf, eingegangenes Geld in Kryptowährung einzutauschen. So oder so, in jedem Fall werden die eigentlichen Geschädigten zu Mittätern bei weiteren Straftaten. In einem aktuellen Ermittlungsfall wurde eine junge Frau aus Emden nach so einem Bewerbungsverfahren angewiesen Zahlungen entgegenzunehmen und in Bitcoin weiterzuleiten. Der Betrug flog auf, als sie selber der Geldwäsche verdächtigt wurde. Die Polizei empfiehlt in diesen Fällen, niemals im Rahmen eines Bewerbungsgespräches ein Online-Ident-Verfahren zu durchlaufen. Auch wenn Online-Bewerbungen heutzutage zur Normalität gehören, wird immer empfohlen die ausschreibende Firma nicht nur über das Stellenangebot zu prüfen, sondern gezielt auf Online-Suche nach der Firma zu gehen. Es wird empfohlen Nachfrage unter den tatsächlichen Erreichbarkeiten des Unternehmens zu halten, die der Interessent oder die Interessentin eigenhändigt herausgesucht hat. Es wird dringend davon abgeraten Jobs anzunehmen, die aus dem reinen transferieren und umwandeln von Geld oder der Weiterversendung von hochwertigen Waren bestehen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell