POL-SU: Mit Auto gegen Hauswand

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (14. Februar) kam es in Troisdorf-Spich zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Gegen 10:50 Uhr wollte ein 84-Jähriger mit seinem Auto rückwärts aus einer Hauseinfahrt an der Hauptstraße fahren. Als er seinen VW wegen eines anderen querenden Autos abbremsen wollte, verwechselte der Senior offenbar Gas- und Bremspedal, so dass sein Kleinwagen mit dem Heck gegen eine Hauswand krachte. Durch den Aufprall wurde die Außenwand des Hauses nach innen gedrückt und erheblich beschädigt. Ein 27-Jähriger, der im Haus an einem Schreibtisch direkt hinter der beschädigten Hauswand saß, wurde durch den Unfall leicht am Arm verletzt. Auch der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die beiden Männer wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Schaden am VW wurde auf 2.000 Euro geschätzt, während der Schaden der Hauswand auf etwa 30.000 Euro beziffert wurde. Gegen den Senior wurde eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall gefertigt. (Uhl)

