POL-SU: Einladung zum Pressetermin/ Präsentation der Polizeilichen Kriminalstatistik 2022 für den Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Einladung zum Pressetermin

Präsentation der Polizeilichen Kriminalstatistik 2022 für den Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Der Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, Landrat Sebastian Schuster, und Kriminaldirektor Thomas Sawatzki, Leiter der Direktion Kriminalität, werden in einer Pressekonferenz am

Dienstag, 21. Februar 2023, 14:00 Uhr,

im Polizeigebäude Frankfurter Straße 12 - 18, 53721 Siegburg, Raum A00.020 (Gebäudeteil A, EG)

die polizeiliche Kriminalstatistik 2022 für den Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis bekannt geben.

Die Pressekonferenz findet im neugestalteten und modernisierten Ausstellungsraum der Kriminalprävention statt. So können im Anschluss an die Bekanntgabe der Kriminalstatistik nicht nur modernste Ausstellungsstücke zum Thema Einbruchschutz in Augenschein genommen, sondern auch Fragen an den Experten Dieter Hastrich, Fachberater zum Thema Einbruchschutz, gerichtet werden.

Zu diesem Pressetermin laden wir interessierte Journalistinnen und Journalisten herzlich ein.

