Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb wiedererkannt und nach Flucht festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagmittag (24.10.2022) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der nach einem Diebstahl in der Königstraße wiedererkannt wurde. Ein Sicherheitsmitarbeiter einer Parfümerie sprach vorbeikommende Polizisten an und zeigte auf eine Person, die nur wenige Stunden zuvor, mehrere Parfümtester gestohlen haben soll. Die Beamten sprachen den Tatverdächtigen an, der zunächst flüchtete. In der Klett-Passage holten sie den Mann ein und nahmen ihn fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der algerische Staatsangehörige am Dienstagnachmittag (25.10.2022) einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell