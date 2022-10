Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend (24.10.2022) auf der Kreuzung Möhringer Landstraße/Höhenrandstraße ereignet hat. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer war gegen 18.30 Uhr auf der Möhringer Landstraße in Richtung Vaihingen unterwegs, als es zu einem Zusammenstoß mit einer 82-jährigen BMW-Fahrerin, die von der Höhenrandstraße nach links in Richtung Vaihingen einbog. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Unfallbeteiligten gaben beide an, bei grün über die Ampel gefahren zu sein. Deshalb werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei dem Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

