Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Eine leichtverletzte Rollerfahrerin sowie mehrere Tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Montag (24.10.2022) in der Burgstallstraße. Die 42-jährige Rollerfahrerin sowie ein 64-jähriger Fahrer eines VW Passats fuhren gegen 11.15 Uhr in Richtung Heslacher Tunnel. Während der Autofahrer die Rollerfahrerin auf Höhe des Südheimer Platzes überholte, wechselte diese von der rechten auf die linke Fahrspur. Dabei kam es zur Kollision, wodurch die 42-Jährige stürzte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell