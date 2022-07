Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Verbrauchermarkt

Erkelenz-Lövenich (ots)

In einem an der Bruchstraße gelegenen Verbrauchermarkt kam es am frühen Montagmorgen (04. Juli) gegen 02.20 Uhr zu einem Einbruch, bei dem zwei unbekannte Täter eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren erbeuteten. Vorher hatten sie eine Tür gewaltsam geöffnet und das Ladenlokal betreten. Sie flüchteten nach der Tatausführung mit einem Fahrzeug über die Bruchstraße in unbekannte Richtung.

