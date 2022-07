Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus PKW

Erkelenz-Katzem (ots)

Zwischen dem 02. Juli (Samstag), 19 Uhr, und dem 03. Juli (Sonntag), 8 Uhr, gelangten Unbekannte in einen in der Straße Am Dreieck in einer Grundstückseinfahrt abgestellten PKW und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Sie stahlen aus dem Handschuhfach einen Fahrzeugschein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell