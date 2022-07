Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall mit Motorrad

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Am Samstagabend (02. Juli) kam es gegen 17.30 Uhr an der Straße Im Kuhkamp zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht und seine Sozia schwer verletzt wurde. Der 33-Jährige befuhr die besagte Straße von der Linnicher Straße kommend in Fahrtrichtung Hückelhovener Straße. In Höhe der Lieferantenzufahrt eines Supermarktes verlor der Mann die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Da der Geilenkirchener nach ersten Erkenntnissen unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurden ihm Blutproben entnommen. Seine Sozia, eine 50 Jahre alte Frau aus Geilenkirchen, verletzte sich durch den Sturz schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell