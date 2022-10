Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach mutmaßlicher Vergewaltigung 49-Jähriger festgenommen

Stuttgart-Mitte/-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen (23.10.2022) einen 49 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine 27 Jahre alte Frau vergewaltigt zu haben. Die 27-Jährige war in einer Gaststätte in der Lautenschlagerstraße, als ihre Freundinnen sie beim Verlassen des Lokals gegen 03.00 Uhr aus den Augen verloren. Passanten berichteten in diesem Zusammenhang, dass ihnen eine Frau aufgefallen sei, die von zwei Männern offenbar in ein Auto getragen worden sein soll. Fahndungsmaßnahmen nach der Frau und dem Fahrzeug verliefen zunächst ergebnislos. Durch eine Handyortung konnte schließlich der Aufenthaltsort der Frau bestimmt werden. Bei der Überprüfung des Hauses in Stuttgart-Nord stießen die Beamten auf den 49 Jahre alten Bewohner sowie auf die 27-Jährige. Aufgrund der Umstände gehen die Ermittler davon aus, dass ohne Einverständnis beziehungsweise gegen den Willen der Frau sexuelle Handlungen vorgenommen worden sind. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Der 49-jährige türkische Staatsangehörige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Montag (24.10.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Zeugen, die insbesondere Beobachtungen im oder außerhalb des Lokals gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

