Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrskontrollen überführen Fahrer ohne Führerschein

Siegburg/Troisdorf (ots)

Am Montagmittag (13. Februar) kontrollierten Polizisten in der Siegburger Innenstadt einen 57-jährigen Autofahrer aus Hennef. Aufgefallen war der Fahrer, weil die Plakette für die Hauptuntersuchung auf dem hinteren Kennzeichen auf die Beamten verdächtig wirkte. Der Mercedes-Fahrer wurde angehalten und überprüft. Tatsächlich war an dem amtlichen Siegel manipuliert worden. Mutmaßlich war das Siegel von einem anderen Autokennzeichen abgelöst und wieder aufgeklebt worden. Angaben wollte der Fahrer dazu nicht machen. Zu allem Überfluss konnte der 57-Jährige zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Fahrt war damit endgültig zu Ende. Der Wagen blieb am Anhalteort stehen, die Kennzeichen wurden eingezogen und gegen den Hennefer ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Bei einer LKW-Kontrolle auf der belgischen Allee in Troisdorf-Spich hielten Polizisten am Nachmittag gegen 16.00 Uhr einen Kleintransporter an. Der 33-jährige Fahrer zeigte eine polnische Fahrerlaubnis vor. Die Beamten überprüften den Führerschein und es stellte sich heraus, dass die Fahrerlaubnis in Polen für ungültig erklärt und zurückgezogen worden war. Damit war der Troisdorfer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und musste den Fahrerplatz räumen - sein Beifahrer übernahm. Die Beamten stellten den polnischen Führerschein sicher und fertigten eine Strafanzeige gegen den 33-Jährigen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell