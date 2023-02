Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Geldbörse aus Rucksack geklaut

Troisdorf (ots)

Am Dienstag (14. Februar) wurde in Troisdorf eine 52-Jährige Opfer eines Taschendiebstahls. Die Troisdorferin befand sich gegen 11:55 Uhr in einem Textil-Discounter an der Kölner Straße. Als sie an der Kasse zahlen wollte, bemerkte die Frau, dass ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrem Rucksack war, den sie über der Schulter trug. In der Geldbörse befand sich neben EC- und Krankenversicherungskarte ein dreistelliger Bargeldbetrag. Hinweise auf einen Täter konnte die Frau nicht geben. Auch im Hinblick auf die anstehenden Karnevalstage rät die Polizei: Führen Sie nur das Notwendigste an Bargeld sowie EC- oder Kreditkarten mit, bewahren Sie Wertsachen möglichst verteilt und eng am Körper auf und achten Sie im Gedränge oder in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell