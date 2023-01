Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fußgänger an Fußgängerüberweg mit LZA in Hirstein gefährdet

Namborn (ots)

Bereits am Mittwoch, 18.01.2023, gegen 12.10 Uhr, kam es zu einer Gefährdung von Fußgängern an einem Fußgängerüberweg mit Lichtzeichenanlage in der Birkenfelderstrasse (Hauptdurchgangsstrasse in Hirstein). Nach vorliegenden Angaben habe ein dunkler Kleinwagen mit "Birkenfelder-Kreiskennzeichen"zu dieser Zeit die o.g. Straße in Richtung St. Wendel befahren. An dem o.g. Fußgängerüberweg habe dieser PKW nicht angehalten, obwohl eine Frau und ein Kind bei "grün zeigender Ampel" für die Fußgänger gerade dabei waren die Straße zu überqueren. Nur durch die Umsicht und entsprechender Reaktion der Frau sei es nicht zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Anzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr wurden aufgenommen und die entsprechenden Ermittlungen werden derzeit durchgeführt. Im Rahmen dieser Ermittlungen sucht die Polizei mögliche weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und hierzu Angaben machen können.

