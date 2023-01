Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in ein Wohnhaus in Steinberg-Deckenhardt

Oberthal (ots)

Am Montag, 23.01.2023, 20.30 Uhr, wurde festgestellt, dass in ein Wohnhaus in der Steinmarstraße eingebrochen worden war. Dort hatten sich zuvor unbekannte Täter bei Abwesenheit der Wohnungsinhaber gewaltsam Zugang zu dem Anwesen verschafft. In dem Haus wurden anschließend Schränke und Schubladen nach Wertsachen durchwühlt. Hierbei wurden dann auch verschiedene Wertsachen gefunden und gestohlen. Die Tatzeit des Einbruchs kann auf den Zeitraum zwischen 18.20 Uhr und 20.30 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, beziehungsweise denen unter Umständen verdächtige Personen in diesem Bereich aufgefallen sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell