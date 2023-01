Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Namborn, OT Eisweiler

66640 Namborn-Eisweiler, Heerstraße (ots)

Am Samstag, den 21.01.2023 kam es zwischen 18:20 Uhr und 18:50 Uhr in Namborn-Eisweiler in der Heerstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl, bei dem ein bislang unbekannter Täter die Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses der mittleren Wohnklasse aufhebelte und sich so Zutritt zu diesem verschaffte. Der unbekannte Täter betrat das Anwesen zwar noch, jedoch verließ er dieses recht schnell wieder, da er vermutlich den ausgelösten akustischen Alarm nicht deaktivieren konnte. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per E-Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell