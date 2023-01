POL-WND: Verkehrsunfall mit einer Verletzten in Urweiler

Oberthal (ots) - Am Montag, 23.01.2023, 20.30 Uhr, wurde festgestellt, dass in ein Wohnhaus in der Steinmarstraße eingebrochen worden war. Dort hatten sich zuvor unbekannte Täter bei Abwesenheit der Wohnungsinhaber gewaltsam Zugang zu dem Anwesen verschafft. In dem Haus wurden anschließend Schränke und Schubladen nach Wertsachen durchwühlt. Hierbei wurden dann auch verschiedene Wertsachen gefunden und gestohlen. Die ...

mehr