Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin in Oberkirchen

Freisen (ots)

Bereits am Dienstag, 10.01.2023, gegen 17.20 Uhr, ist es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Fußgängerin gekommen. Diese Fußgängerin wollte dort die Fahrbahn überqueren und wurde hierbei von einem PKW erfasst, der die Hauptstraße in Richtung der Straße "Zur Festhalle" befuhr. Die Fußgängerin wurde hierbei verletzt. Der Verkehrsunfall wurde aufgenommen und die entsprechenden Ermittlungen werden jetzt durchgeführt. Im Rahmen dieser Ermittlungen sucht zu Polizei Unfallzeugen des Verkehrsunfalls. Ein möglicher Zeuge könnte der Fahrer/bzw. die Fahrerin eines "blauen SUV" gewesen sein, der zu dieser im Bereich der Unfallstelle unterwegs gewesen sein soll. Hinweise bitte an die Polizei St. Wendel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell