Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl aus Pkw++Alleinbeteiligt verunfallt++Unfall beim Ausparken++

Ostrhauderfehn - Diebstahl aus Pkw

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 21.02.2023, 17:00 Uhr bis zum 23.02.2023, 20:30 Uhr Zugriff auf hochwertiges Fahrzeuginterieur aus einem Pkw BMW, welcher unter einem privaten Carport an der Hauptstraße geparkt war. Dazu schlugen der oder die Täter die hintere Seitenscheibe der Fahrerseite ein und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Dort bauten die Täter fachmännisch diverser Ausstattungsteile, wie den Bordcomputer, das Lenkrad und Carbonleisten ab und entwendeten diese. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei zu informieren.

Uplengen - Alleinbeteiligt verunfallt

Am 23.02.2023 verunfallter ein 28-jähriger Wiesmoorer gegen 06:55 Uhr auf der Uplengener Straße auf gerader Strecke. Der Mann war in Richtung Remels unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst gegen ein Verkehrszeichen und dann einen dortigen Baum prallte. Nach dem Aufprall wurde der Wagen auf die andere Fahrbahnseite geschleudert und blieb dort im Seitenraum stehen. Der junge Mann wies am Unfallort keine sichtbaren Verletzungen auf, wurde dennoch vorsorglich rettungsmedizinisch begutachtet und in ein Krankenhaus. An dem genutzten Pkw entstand erheblicher Schaden, wodurch eine Bergung mittels Abschlepper erforderlich wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Emden - Unfall beim Ausparken

Am 23.02.2023 hatte eine 59-jährige Emderin gegen 17:45 Uhr die Absicht aus einer Parklücke an der Straße Koppersand rückwärts auszuparken. Als sie die Gangschaltung bediente, verwechselte sie den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang und fuhr daraufhin gerade aus in das dort stehende Gebäude und durchbrach die Fensterfront einer dortigen Bäckerei. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Die Glasfront der Bäckerei musste vorsorglich abgesichert werden. Die Polizei Emden hat den Unfall aufgenommen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell