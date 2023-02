Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Vorab-Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.02.2023

Bild-Infos

Download

PI Leer/Emden (ots)

++Polizei-Hinweisschild nach Diebstahl wieder aufgetaucht++

Filsum - Polizei-Hinweisschild nach Diebstahl wieder aufgetaucht (Foto)

Nachdem der Leiter der Polizeistation Filsum den Diebstahl des Hinweisschildes für die Polizeistation am Rathausring am 22.02.2023 festgestellt hatte, wurden Ermittlungen zum Diebstahl eingeleitet. Der Filsumer Polizist führte selber zudem eine Absuche nach dem Hinweisschild durch, welche aber ohne Ergebnis blieb. Nun wurde das zuerst unauffindbare Schild durch einen aufmerksamen Bürger in der Nähe des ursprünglichen Tatortes wieder aufgefunden und umgehend an die Polizeistation Filsum wieder ausgehändigt. Polizist Holger Schulte zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ausgang und ist überzeugt, dass der hohe Fahndungsdruck den oder die Täter zum Einlenken gebracht hat.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Filsum entgegen unter: 04957-928120

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell