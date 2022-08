Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Offene Autos im Visier von Kriminellen

Hinweis der Polizei

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag (14.08.) haben Kriminelle sich an einem BMW in der Moltkestraße zu schaffen gemacht. Sie öffneten die vermutlich unverschlossene Fahrzeugtür und durchsuchten den Innenraum.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Armbanduhr entwendet. Die Höhe des Schadens steht bislang nicht fest und muss durch die Ermittlungen festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 - 0 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Achten Sie darauf, dass ihr Fahrzeug und alle Fenster beim Verlassen verschlossen sind, um sich bestmöglich gegen ungewollte Eindringlinge zu schützen. Wenn Sie verdächtige Personen an fremden Fahrzeugen wahrnehmen, rufen Sie bitte die Polizei.

