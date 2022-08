POL-DA: Bischofsheim: 5000 Quadratmeter Grünfläche brennen an Autobahn

Lampertheim (ots) - Ein mit Maske und Brille maskierter Mann hat sich am Samstagabend (13.08.), gegen 20.00 Uhr, auf einem Waldweg im Bereich des "Trimm Dich"-Pfads bzw. der Grillhütte im Lampertheimer Wald, vor einer 43 Jahre alten Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Eine Fahndung nach ihm verlief bislang ergebnislos. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06252/7060 an die Kriminalpolizei in Heppenheim ...

