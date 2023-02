Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.02.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Unfallflucht++Illegales Fahrzeugrennen++Unfall nach Sekundenschlaf++Zeugen nach Körperverletzung und Bedrohung gesucht++

Leer - Unfallflucht

Bereits am 22.02.2023 kam es in der Zeit von 11:15 Uhr bis 14:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Bürgermeister- Ehrlenholtz- Str. zu einem Vorfall bei welchem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Fahrertür seines Pkw gegen einen geparkten Pkw VW schlug und diesen dabei beschädigte. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Was viele Verkehrsteilnehmer nicht wissen: Auch dieses Verhalten stellt eine Unfallflucht dar. Denn in Bezug auf den Gebrauch eines Fahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum schreibt die Straßenverkehrsordnung eine Sorgfaltspflicht vor. Zeugen, die sachdienlich Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Uplengen - Illegales Fahrzeugrennen

Am 26.02.2021, gegen 16:20 Uhr, fiel der Besatzung eines Einsatzfahrzeuges der Autobahnpolizei Leer im Bereich der Robert-Bosch-Straße ein Pkw mit roten Kennzeichen auf. Da der Betrieb eines Kraftfahrzeuges mit roten Kennzeichen mittlerweile für Privatpersonen nicht mehr vorgesehen ist, entschlossen sich die eingesetzten Kräfte zu einer Überprüfung des dunkelgrünen, mit Perleffekt-Speziallackierung versehenen, Audi RS 4. Allerdings kam der männliche Fahrer den Haltesignalen nicht nach und flüchtete vor den Einsatzkräften über die Augustfehner Straße in Fahrtrichtung A 31. Dabei beschleunigte der Flüchtende das Fahrzeug auf hohe Geschwindigkeiten und zeigte sich dabei gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern grob verkehrswidrig und rücksichtslos. Das Einsatzfahrzeug der Autobahnpolizei folgte dem Fahrzeug und Einsatz von Blaulicht und Martinshorn. Nachdem der unbekannte Fahrer auf die stark frequentierte A 31 in Richtung Leer aufgefahren war, mussten die Einsatzkräfte aus Sicherheitsgründen die Verfolgung des Fahrzeuges abbrechen, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Die Kräfte der Autobahnpolizei bitten mögliche Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die möglichweise von dem rücksichtlosen Fahrer gefährdet wurden, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Bunde - Unfall nach Sekundenschlaf

Am 26.02.2023 kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der 18-jährige Fahrer eines Pkw VW die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte der junge Mann aus Wittmund gegen einen Baum und zog sich eine Unterschenkelfraktur zu. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Verunfallte wohl vor dem Unfall in einen Sekundenschlaf gefallen war. Der Wittmunder wurde vor Ort rettungsmedizinisch betreut und in ein Leeraner Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden, wodurch die Bergung durch ein Spezialunternehmen notwendig wurde. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Verkehrsteilnehmende sich niemals übermüdet ans Steuer ihres Kraftfahrzeuges setzen sollten.

Emden - Zeugen nach Körperverletzung und Bedrohung gesucht Am 25.02.2023 kam es gegen 14:40 Uhr am Emder Busbahnhof zu einer Bedrohung und einer Körperverletzung. Ein 28-jähriger Emder meldete sich bei der Emder Polizeidienststelle und gab dort an, kurz zuvor an der genannten Örtlichkeit mit einem Bus angekommen zu sein. Er wurde dort von zwei männlichen Personen, ca. 15-16 Jahre alt, aufgehalten und mit einem Cuttermesser bedroht. Zudem sei der Mann von einem der Tatverdächtigen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen worden. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Die beiden jungen Männer sollen jeweils eine schwarze Jacke und eine schwarze Trainingshose getragen haben. Eine der Personen war ca. 160 cm groß und trug eine schwarze Cap, die zweite Person soll lockige Haare haben. Zeugen, die den Vorfall auf dem zur Tatzeit belebten Platz beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Emder Polizei in Verbindung zu setzen.

