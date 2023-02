Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer

Emden vom 26.02.2023 ++ Verkehrsunfallflucht (Zeugen gesucht) ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Körperverletzungen ++ Sachbeschädigungen (Zeugen gesucht) ++

PI Leer/Emden (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht -

Leer- Am Samstag, 25.02.2023, kam es gegen 17:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bahnhofsring. Ein bislang unbekannter, männlicher Fahrzeugführer eines unbekannten Pkw fuhr zunächst vorwärts aus einer Parklücke des Bahnhofsrings auf die Fahrbahn ein. Beim Rangieren auf der Fahrbahn fuhr der unbekannte Fahrzeugführer rückwärts gegen eine 16-jährige Leeranerin, die zu diesem Zeitpunkt ihr Leichtkraftrad schob und zu Fall kam. Hierdurch wurde die 16-Jährige leicht verletzt und das Leichtkraftrad beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Angaben der Geschädigten soll der Unfallverursacher einen Pkw mit Auricher Städtekennung gefahren haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher oder das benutzte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter den bekannten Rufnummern zu melden.

Führen eines Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss

Leer- Am Samstagvormittag, gegen 11:15 Uhr, kontrollierte eine Streife in der Bremer Straße einen 36-Jährigen aus Leer, der mit einem VW Passat unterwegs war. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Diesem wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Körperverletzungen

Leer- Am Samstagabend kam es gegen 20:40 Uhr, auf dem Gelände eines Schnellrestaurants an der Papenburger Straße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei rumänischen Staatsbürgern. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung schlug der 22-Jährige seinem 40-jährigen Kontrahenten ins Gesicht. Der 40-Jährige wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Emden- Gegen 21:00 Uhr kam es in der Folkmar-Allena-Straße zwischen zwei männlichen Personen, 31 und 55 Jahre aus Emden, zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 31-Jährige leicht verletzt wurde. Dem vorausgegangen war eine strittige Situation im Straßenverkehr.

Sachbeschädigungen - Zeugen gesucht -

Emden- Im Zeitraum vom 24.02.2023, ca. 16.00 Uhr bis 25.02.2023, ca. 01.20 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter, mit einem unbekannten Gegenstand, die Heckscheibe eines in der Wielandstraße geparkten Pkw Honda ein. Hierzu werden mögliche Zeugen gesucht.

Emden- Am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr, wurde ein 54-jähriger Mann in der Lessingstraße durch Anwohner dabei beobachtet, wie er die Verglasung der Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus einschlug. Der Beschuldigte konnte durch eine Streifenbesatzung noch am Einsatzort angetroffen werden. Einem nach der Sachverhaltsaufnahme ausgesprochenen Platzverweis kam der Beschuldigte nicht nach und zeigte sich weiterhin aggressiv. Dieser wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell