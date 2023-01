Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeikommissariat Elze: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

31028 Gronau (Leine), Ladestraße 8 - PP Rossmann-Markt, Montag, 30.01.2023 14:30 Uhr - 15:41 Uhr

(beh) Der bislang unbekannte Fahrer eines bislang ebenfalls unbekannten PKW befuhr den Parkplatz des Rossmann-Markts in Gronau. In bislang ungeklärter Weise touchiert dieser den PKW Skoda der Geschädigten am vorderen linken Kotflügel, welcher zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß geparkt auf dem Parkplatz stand. Auf dem Parkplatz befand sich der PKW in der vorletzten Reihe, kurz vor dem Zaun des benachbarten Grundstücks. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu bemühen oder eine Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zur oben angeführten Verkehrsunfallflucht, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell