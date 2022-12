Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus in Dassel ( kal )

Einbeck (ots)

Im Zeitraum vom 02. Dezember 2022, 21:00 Uhr bis zum 03. Dezember 2022, 10:50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Feuerwehrgerätehaus der Dasseler Feuerwehr in der Relliehäuser Straße. Beim Einschlagen einer Fensterscheibe verletzte sich der oder die Täter/-in eventuell an der Hand. Entwendet wurde Bargeld. Wer Hinweise zu der Tat bzw. zu Personen, welche frisch an der Hand verletzt sind geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell