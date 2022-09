POL-MI: Unfallflucht auf der Blasheimer Straße - Motorradfahrer als Zeuge gesucht

Minden (ots) - Ein nicht alltäglicher Diebstahl ereignete sich am Montagabend in der Star-Tankstelle an der Königstraße. So nutzte ein bisher Unbekannter die Chance des verwaisten Verkaufsraums, um Bargeld und Zigaretten zu entwenden. Selbst ein anwesender Zeuge ordnete die Situation zunächst als unauffällig ein. Erst als der Täter aus dem Verkaufsraum flüchtete, weckte dies seinen Argwohn. Auch eine unmittelbar ...

mehr