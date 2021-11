Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Unfall gebaut und geflüchtet/ Bei einem Zusammenstoß am Samstag in Giengen verursachte ein Unbekannter einen Schaden von 4.000 Euro.

Ulm (ots)

Zwischen 8.30 Uhr und 8.45 Uhr stand der Audi auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Riedstraße. In dieser Zeit prallte ein Anderer gegen das Fahrzeug und flüchtete. Seine Erreichbarkeit hinterließ der Unfallverursacher nicht. Um den Schaden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro kümmerte er sich ebenfalls nicht. Die Giengener Polizei (07322/96530) nahm vor Ort die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren. Ersten Erkenntnissen zufolge muss der Unfallverursacher mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++2132453

Phillip Dörfler /Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell