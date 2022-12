Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl ( kal )

Einbeck (ots)

Durch Mitarbeiter eines Einbecker Lebensmittelgeschäftes am Altendorfer Tor wird beobachtet, wie eine männliche Person in Arbeitskleidung ( gelb und orange ) das Geschäft am 03. Dezember 2022, gegen 18:39 Uhr, verlässt und dabei den Alarm auslöst. Auf Ansprache der Mitarbeiter flüchtet die Person mit bislang unbekanntem Diebesgut. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Einbeck unter der Telefonnummer 05561/94978-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell