POL-EL: Sögel - 35-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Nordhorn (ots) - Am Donnerstag kam es zu zwei Diebstählen in Discountern in Nordhorn. Gegen 14.30 entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter in einem Aldi-Markt an der Kistemakerstraße die Geldbörse eines 79-Jährigen aus seiner Gesäßtasche, während dieser im Kassenbereich stand. Eine weitere Tat ereignete sich zwischen 16 und 16.15 Uhr in der Netto-Filiale am Gildehauser Weg. Dabei wurde eine 71-Jährige von einer bislang unbekannten weiblichen Person ...

mehr