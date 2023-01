Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Kasse aufgebrochen

Dörpen (ots)

Am Freitag kam es gegen 20.55 Uhr zu einem Diebstahl in einem Discounter an der Hauptstraße in Dörpen. Dabei brach ein bislang unbekannter Täter die Kassenschublade auf, nachdem sich die Kassiererin kurzzeitig vom Kassenbereich entfernt hatte. Als er von einer Mitarbeiterin entdeckt wurde, flüchtete er mit dem erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus dem Laden, über die Straße An der Düne in Richtung Schützenstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Täter trug eine blaue Jacke sowie Jeans. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell