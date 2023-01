Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag kam es zu zwei Diebstählen in Discountern in Nordhorn. Gegen 14.30 entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter in einem Aldi-Markt an der Kistemakerstraße die Geldbörse eines 79-Jährigen aus seiner Gesäßtasche, während dieser im Kassenbereich stand. Eine weitere Tat ereignete sich zwischen 16 und 16.15 Uhr in der Netto-Filiale am Gildehauser Weg. Dabei wurde eine 71-Jährige von einer bislang unbekannten weiblichen Person angesprochen. Kurz darauf stellte die Frau das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Die Geldbörse konnte anschließend im Markt gefunden werden. Es wurde Bargeld daraus entwendet. Der männliche Täter wird als etwa 40 Jahre alt beschrieben. Die Frau soll etwa 40 bis 45 Jahre alt sein und hat dunkle Haare, die zur Tatzeit zu einem Dutt gebunden waren. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell