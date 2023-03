Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 02.03.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Zeugen gesucht++Betrug mit Investition++Verkehrsunfall++Trunkenheit im Straßenverkehr mit anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte++Hinweise auf betrügerische Anrufe von angeblichen Energieversorgern++

Leer - Zeugen gesucht

Am 01.03.2023 meldete sich gegen 20:10 Uhr ein junger Mann auf der Polizeidienststelle in Leer und gab an, dass er in der Zeit zwischen 18:40 Uhr und 18:55 Uhr auf der Ubbo-Emmius-Straße mit drei weiteren männlichen Personen in einen Streit geriet. Die Auseinandersetzung trug sich nach bisherigen Erkenntnissen im Bereich eines Parkplatzes vor einem dortigen Lebensmitteldiscounter zu. Der 17-jährige Mann mit Wohnsitz in Leer berichtete zudem, dass er bei dem Vorfall festgehalten und auch körperlich angegriffen wurde und ihm zudem Bargeld in Höhe von 195 Euro entwendet wurde. Einer der zu ermittelnden Beteiligten soll ca. 19 Jahre alt sein und einen kleinen schwarzen Schnurbart tragen. Weiter wird der Tatverdächtige als dunkelhaarig, ca. 170-175 cm groß und sportlich schlank beschrieben. Bekleidet war der Mann mit einem bläulichen Jogginganzug und schwarzen Nike-Schuhen. Eine weitere männliche Person, die an dem Vorfall beteiligt war, soll ca. 190 cm groß und sehr schlank sein. Dieser Mann war mit einem grau-beigen Jogginganzug mit Kapuze und schwarzen Schuhen bekleidet. Zu der dritten beteiligten Person liegt keine Beschreibung vor. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Sachverhalt zu der belebten Einkaufzeit beobachtet haben, sich mit Hinweisen an die Polizei in Leer zu wenden.

Leer- Betrug mit Investition

Derzeit sind Krypto-Währungen im Trend und verleiten auch oftmals Personen, die sich mit der Materie eigentlich nicht auskennen, zu Online-Investitionen. Diesen Umstand machen sich natürlich auch Betrüger zunutze und versuchen auf den verschiedensten Online-Plattformen neue Opfer zu finden. Dass diese Betrüger und Betrügerinnen auch auf Dating Portalen unterwegs sind, erfuhr nun ein Mann aus dem Landkreis Leer, nachdem ihm eine Online-Bekanntschaft von der besonderen Verdienstmöglichkeit berichtete. Um einen vierstelligen Betrag einzuzahlen, lud der Mann sich auf Veranlassung der Dating-Bekanntschaft eine App herunter. Auf dieser App wurde ihm dann nach ein paar Tagen angezeigt, dass aus seinen investierten 2500 Euro schon angeblich 23.000 Euro geworden wären. Als er sich das Geld auszahlen lassen wollte, wurde ihm aber mitgeteilt, dass er dann sofort 2500 Euro Steuern bezahlen müsse. Diese Mitteilung ließ den Mann dann stutzig werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Dating Portale keine Anlagebörsen sind und man den dortigen anonymen Kontakten nicht vertrauen soll. Ebenfalls wird abgeraten, auf Empfehlungen fremder Kontakte zu reagieren und unbekannte Apps herunterzuladen. Niemals sollte Geld auf Anraten fremder Kontakte investiert werden. Wer sich mit dem Handel mit Krypto-Währungen nicht auskennt ist gut beraten, seine Vermögenswerte in seriöser und sicherer Weise anzulegen.

Leer - Verkehrsunfall

Am 01.03.2023 kam es gegen 21:45 Uhr auf dem Südring in Höhe der Kreuzung Osseweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Frau aus Leer befuhr mit ihrem Pkw den Osseweg aus Richtung des dortigen Verbrauchermarktes kommen und hatte die Absicht, die dortige Kreuzung geradeaus in Richtung Schreiberskamp zu überqueren. Dabei missachtete sie die vorfahrtregelnden Zeichen, welche zur Nachtzeit die Ampelregelung ersetzt und übersah zudem einen 40-jährigen Rhauderfehner, welcher mit seinem Pkw den bevorrechtigten Südring in Fahrtrichtung Papenburger Straße befuhr. Die Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen. Die 19-jährige und ihr 21-jähriger Beifahrer wurden von dem eingesetzten Rettungsdienst vorsorglich in ein Leeraner Krankenhaus zur Überprüfung verbracht. Der Mann aus Rhauderfehn blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, so dass die Bergung der Pkw durch Fachunternehmen erforderlich war. Die Polizei hat den Unfallort aufgenommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Emden - Trunkenheit im Straßenverkehr mit anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte Am 01.03.2023 kontrollierten eingesetzte Kräfte der Polizei Emden gegen 17:42 Uhr einen Pkw in der Willem-Mennen-Straße. Bei der Fahrzeugkontrolle bemerkten die eingesetzten Kräfte, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Im Rahmen eines freiwilligen Atemalkoholtests ergab sich eine alkoholische Beeinflussung von 2,13 Promille. Zum Zwecke weiterer Maßnahmen wurde der Mann der Dienststelle in Emden zugeführt. Der bis dahin kooperative 50-jährige Mann wurde im Dienstgebäude zunehmend aggressiver. Auch schlug der Mann mit Wohnsitz in Emden mit den Fäusten in Richtung der Einsatzkräfte und trat um sich. Bei dem Versuch, den Mann zu beruhigen, verletzte sich ein Beamter leicht am Fuß. Da der Mann, der sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten muss, unter dem hohen alkoholischen Einfluss weiterhin hohe Aggressivität zeigte, wurde er vorsorglich in Gewahrsam genommen.

Polizeiinspektion Leer/Emden - Hinweise auf betrügerische Anrufe durch angebliche Energieversorger Wie die Polizei regelmäßig berichtet, machen sich Betrüger häufig aktuelle Themen zu eigen und setzten diese in Betrugstaten um. Zurzeit ist die Bevölkerung durch immer weitere Neuigkeiten zur Energieversorgung ohnehin schon oftmals verunsichert, wodurch den Tätern und Täterinnen ihr falsches Spiel oftmals erleichtert wird. Im Moment verzeichnen wir Hinweise auf Anrufe, die vorgeben, von einem großen Energieversorger aus dem Nordwesten zu stammen. Den Bürgerinnen und Bürgern wird am Telefon vorgegaukelt, dass sie die kommende Energiepreisbremse aktiv unterstützen müssten. Zu diesem Zweck fragen die Betrügenden persönliche Daten, die Kundennummer des Energieversorgers und die Zählernummer ab. Zu erkennen sind die Betrügenden oftmals schon dadurch, dass diese auf Nachfragen der Betroffenen sehr rüde und teilweise auch unverschämt reagieren. Die Polizei warnt dringend davor, persönliche Daten am Telefon herauszugeben. In der Regel ruft der Energieversorger nicht an, um persönliche Inhalte abzufragen. Wenden sie sich im Zweifelsfall persönlich an ihr versorgendes Unternehmen und nutzen sie die Informationen, die das Unternehmen, inklusive Servicehotline, zur Verfügung stellt. Aufgrund des derzeit hohen Aufkommens von Betrugsanrufen jeder Art, können die Wachhabenden der Dienststellen im Inspektionsbereich keine telefonischen Hinweise in diesem Umfang aufnehmen. Dafür bitten wir um Verständnis. Daher nutzen sie für sachdienliche Hinweise oder Anzeigen bitte die Funktion der Online-Wache unter: https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de/ Auch haben Betroffene die Möglichkeit sachdienliche Hinweise per Mail an: praevention@pi-ler.polizei.niedersachsen.de zu senden.

Hesel - Diebstahl

Am 28.02.23 kam es in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Spielplatz des Kreissportbundes Leer in der Stikelkamper Straße in Hesel zum Diebstahl eines Versicherungskennzeichens an einem E-Scooter. Neben dem Versicherungskennzeichen haben die Täter auch noch eine dunkelgrüne Umhängetasche der Marke "Lacoste" mitgenommen. Neben Bargeld befanden sich in der Umhängetasche weiße AirPods, sowie ein Samsung Ladekabel. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Hesel.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell