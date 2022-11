Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit zwei E-Scooter-Fahrern

Oberhausen (ots)

Am Sonntagabend (13.11.) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und zwei E-Scooter-Fahrern auf der Düppelstraße / Helmholtzstraße. Ein 69-Jähriger Ford-Fahrer war auf der Düppelstraße unterwegs und wollte die Helmholtzstraße überqueren. Vorschriftsmäßig stoppte der Autofahrer an der Haltelinie, setzte seine Fahrt dann allerdings fort - scheinbar ohne die sich nähernden E-Scooter zu bemerken. Denn zeitgleich befuhren zwei E-Scooter-Fahrer (29 und 27 Jahre alt) die Helmholtzstraße in Fahrtrichtung Mülheimer Straße. Als der Autofahrer die Straße querte, kam es zu der Kollision. Beide E-Scooter-Fahrer wurden mit dem RTW in ein Krankenhaus gebracht - sie sind leicht verletzt worden. Noch vor Ort machte der 69-Jährige einen Atemalkoholtest - das Ergebnis war negativ. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats ermitteln nun, wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell