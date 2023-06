Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach "schwerem" Diebstahl aus Lagerhalle

Cuxhaven (ots)

Geestland: Bereits in der Nacht von dem 08. auf den 09.06. drangen vermutlich mehrere Täter in die Halle einer Tischlerei in Geestland (Bad Bederkesa) im Gewerbegebiet West ein.

Nachdem eine Hintertür gewaltsam geöffnet wurde, waren offenbar zwei in der Halle abgestellte Kabeltrommeln das Objekt der Begierde. Eine komplette und eine angefangene Kabeltrommel wurden entwendet. Auf der kompletten Kabelrolle befanden sich 500 Meter Kabel, das Gewicht wird mit jeweils mehreren hundert Kilo angegeben. Daher werden vermutlich mehrere Täter gehandelt haben, zum Abtransport benötigten die Täter ein Fahrzeug.

Eine Videoaufzeichnung ist vorhanden und derzeit bei der Polizei in der Auswertung.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter 04743-9280 zu melden.

